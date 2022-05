Frei Bento Domingues

Conheço Frei Bento Domingues há muitos anos, quando muito novo morava no convento de Cristo-Rei, no Porto. Amigo de D. António Ferreira Gomes e grande aderente ao Concilio Vaticano II, no seu apostolado muito virado para a juventude, chamou muito à atenção e pela sua irreverência tendo criado tanto grandes admiradores como anticorpos nas camadas mais retrógradas que se escandalizavam com um padre tão “para a frente”. A excelente a entrevista publicada na edição de ontem é bem reveladora do que é.

É extraordinário como de uma família humilde de Terras de Bouro nos anos 30 do século passado nascem dois irmãos de tão elevada craveira intelectual. Frei Bernardo, que era um extraordinário teólogo, e Bento Domingues, um orador fabuloso. A homilia na missa do funeral do irmão mais uma vez revelou a sua visão do Evangelho da alegria e sempre a postura contra a ideia de um Deus castigador como refere na sua entrevista. Profundo estudioso, mantém-se sempre como um homem simples com grande admiração pelo ser humano. Um homem sempre muito à frente do seu tempo.

António Barbosa, Porto

Descentalização versus regionalização

São quase diárias as declarações públicas de importantes políticos do Porto, nomeadamente Rui Moreira, Nuno Botelho, Miguel Cadilhe e Valente de Oliveira, insurgindo-se contra a maneira como está a ser conduzido o processo de descentralização pelo Governo. É sabido que, desde sempre, é do Porto que têm surgido (e com razão), as maiores queixas contra o centralismo secular de Lisboa.

Mas agora que o processo está finalmente a avançar, embora com dificuldades esperadas, o Porto decidiu adoptar a posição radical de abandonar a ANMP, boicotando assim as negociações. Parece que os dirigentes políticos do Porto não estão interessados em que o processo de descentralização avance. Será que Rui Moreira, que já se afirmou publicamente disponível para liderar a futura Região Norte no caso da regionalização avançar, tem receio que o sucesso do processo de descentralização leve os portugueses a questionar-se sobre a necessidade da regionalização e a votar novamente maioritariamente não no referendo?

J. Sequeira, Lisboa

Confiar no PCP

Dois meses após tomar posse como presidente dos EUA, Ronald Reagan sofreu um atentado que o colocou entre a vida e a morte. Conta-se que terá perguntado ao chefe da equipa de cirurgiões que o atendeu (e lhe salvou a vida) se era democrata ou republicano. Aparentemente o presidente dos EUA só confiaria em médicos da sua cor política. Mais de 40 anos depois, um dos mais mediáticos representantes da direita reaganiana em Portugal, João Miguel Tavares, sentenciou na sua crónica de sábado no PÚBLICO que as câmaras municipais comunistas não são dignas de confiança - assim, todas - porque numa delas (por acaso a presidência dessa câmara até é do PEV, mas aceitemos que isso é só um pormenor) um russo foi encarregado de entrevistar e lidar com documentação de refugiados ucranianos.

Associações de ucranianos em Portugal já haviam alertado para situações como essa em várias autarquias. De facto confirmou-se que o mesmo era verdade em pelo menos mais três câmaras, nenhuma delas comunista. Mas nada disso interessou a João Miguel Tavares, que não quis que os factos estragassem a sua tese: os comunistas não são dignos de confiança para lidarem com refugiados ucranianos. No mesmo dia, em declarações à RTP, Maksym Tarkivskyy, um dirigente da Associação dos Ucranianos em Portugal, vai mais longe e pergunta: “Como é que Portugal continua a ter o PCP?” Na Ucrânia sabemos que há muitos partidos políticos proibidos, mas em Portugal não é esse o caso. Por muito que isso entristeça os senhores Tavares e Tarkivskyy, o PCP faz parte do sistema político português e deu um contributo fundamental para a existência de democracia em Portugal.

Para estes senhores o “respeitinho não é bonito”, mas seria de desejar que tivessem algum respeito pela história deste partido.

Filipe Moura, Lisboa

Pouco que é tanto

Podem não ter sido as melhores frases do PÚBLICO de 29 de Abril, mas foram, sem dúvida, as que mais me sensibilizaram. Pela simplicidade, essa “coisa” tão difícil de se alcançar, mas mais ainda pela acutilância e acerto no alvo a atingir, concentrando, em pouquíssimas palavras, verdades do tamanho do mundo. A primeira é uma citação que Miguel Esteves Cardoso faz de Tom Jobim: “Nova Iorque é bom, mas é uma merda. O Rio é uma merda, mas é bom.”



A outra pertence a Susana Peralta: “A UE, muito devido ao peso da Alemanha e à sua resistência às sanções, anda empenhada em fazer figura de parva.” Escrever muito para quê, se, de forma tão lacónica, se consegue ser tão eloquente?



José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia