Trump testa hoje no Ohio a sua força dentro do Partido Republicano

O estatuto de Donald Trump como a figura dominante no Partido Republicano vai ser submetido a três testes importantes nas próximas semanas, a começar com uma eleição no estado do Ohio, nesta terça-feira. Em causa está a eleição primária para a escolha do candidato republicano que vai representar o seu partido, em Novembro, numa eleição para o Senado dos EUA. Donald Trump intrometeu-se na corrida e apoiou um dos candidatos. Neste P24 ouvimos o jornalista Alexandre Martins.

Subscreva o P24 e receba cada episódio logo de manhã. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos, clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts.​