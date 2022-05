Convento dos Capuchos volta a receber visitas nocturnas

Segunda edição do evento regressa este mês para celebrar “o aniversário da fundação” do Convento dos Capuchos, em Sintra.

O aniversário da fundação do convento celebra-se esta terça-feira, 3 de Maio, Dia da Invenção da Santa Cruz. Para celebrar, está de regresso o programa de visitas “Convento dos Capuchos à noite”, com passeios guiados pelo monumento de Sintra durante este mês.

A partir do dia 7, e durante todos os sábados de Maio, há visitas nocturnas guiadas ao Convento dos Capuchos, com vários horários disponíveis, entre as 19h (único em inglês, sendo os restantes em português) e as 21h30.

Cada visita está limitada ao máximo de 15 pessoas que, durante cerca de uma hora, partem “à descoberta de uma casa conventual franciscana singular, no ambiente intimista proporcionado pela atmosfera crepuscular e nocturna”, lê-se em comunicado.

O percurso circular arranca junto ao portão de entrada e inclui a visita ao Terreiro das Cruzes, todo o interior do convento e claustro – espaços “desprovidos de qualquer luxo”, relembra a nota, “onde os visitantes podem experienciar a extrema austeridade e a constante comunhão com a natureza que caracterizava a vida dos frades que ali procuravam a redenção espiritual”.

Os bilhetes para a segunda edição do evento, após a estreia em 2021, custam 10€ por adulto (8,50€ para jovem e sénior) e estão à venda em exclusivo no site da Parques de Sintra – Monte da Lua, empresa de capitais públicos que gere o Parque e Palácio Nacional da Pena, os Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz, o Chalet da Condessa d'Edla, o Castelo dos Mouros, o Palácio e Jardins de Monserrate, o Convento dos Capuchos e a Escola Portuguesa de Arte Equestre.