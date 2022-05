Blend traz histórias dos bastidores das cozinhas como elogio da multiculturalidade

Antes de tudo, a Kitch é “uma solução tecnológica que ajuda os restaurantes a gerirem o seu negócio digital, de forma eficiente e independente”, lê-se no site. Por isso, o Blend poderá ser visto como uma espécie de “humanização” da tecnologia – depois de criar uma plataforma digital para que os restaurantes possam gerir e centralizar o seu negócio de entregas e take away e criar o seu próprio canal de vendas online, a Kitch (uma start up tecnológica portuguesa recentemente comprada pela plataforma de entregas Glovo) lança um projecto para partilhar histórias de multiculturalidade nos restaurantes. Ou seja, “histórias de chefs, empreendedores, cozinheiros e donos de restaurantes que utilizam a comida como forma de misturar e valorizar culturas”.

Tiago de Lima Cruz, um dos New Kids on the Block portugueses (e não, não é nenhuma banda musical, é mais uma “banda” de chefs, que é como quem diz, um colectivo de chefs de diferentes backgrounds e culturas), responsável pela cozinha do Ordinário e co-responsável pelo Musa da Bica, é o primeiro convidado desta série que conta as histórias do ponto de vista do “percurso pessoal, do processo criativo, das motivações, influências, recordações e visão” dos protagonistas – sempre sublinhando a construção de “ligações genuínas entre diferentes identidades e heranças” que chegam às mesas portuguesas.

No caso de Tiago de Lima Cruz, apontem-se, por exemplo, a sua “quesadilla com recheio de caril de grão indiano que leva um molho, uma maionese de iogurte e salsa macho e coentros”, que mistura Índia e México no mesmo prato, ou o seu Brás de pato mandioca (esta, um piscar de olho a África, é frita como se de batata palha se tratasse), como exemplo de cruzamentos gastronómicos, e o pastel de milho (batata-doce, farinha de milho e um recheio de malaguetas e atum), entre outros, como o resgatar da sua herança cabo-verdiana.

“São tantas as pessoas e histórias que encontramos e admiramos ao trabalhar todos os dias com restaurantes, que sentimos que podíamos ser capazes de criar um espaço para as dar a conhecer”, assinala em comunicado de imprensa a vice-presidente de Brand da Kitch, Filipa Corrêa Mendes. Nasce, então, o Blend, outra forma “de estar ao lado dos restaurantes”, afirma, “não só nas suas lutas diárias mas também em muitas outras que permitam que sejam valorizados, compreendidos e celebrados”. Todas as histórias serão publicadas no site da Kitch.