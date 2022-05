Estes são os oito novos geoparques UNESCO (dois deles no Brasil)

A UNESCO ampliou a sua lista, reconhecendo oito novos geoparques, que agora são 177 em 46 países, com uma área total de 370.662 quilómetros quadrados, o equivalente ao território do Japão.

Seis dessas áreas de relevância geológica internacional — que assim passam a ser administrados com base nos conceitos UNESCO de protecção, educação e desenvolvimento sustentável — ficam na Europa (Finlândia, Alemanha, Grécia, Luxemburgo, Roménia e Suécia) e as restantes duas foram assinaladas no Brasil, mais precisamente nas zonas de Seridó e nos Caminhos dos Canyon do Sul.

O Geoparque do Seridó ocupa uma área de 2800 quilómetros quadrados no semiárido nordestino do Brasil e abriga uma das maiores reservas de scheelite da América do Sul, um importante minério de tungsténio, além de fluxos de basalto da actividade vulcânica das eras Mesozóica e Cenozóica. Essa geodiversidade, ressaltou a UNESCO, determina em grande parte a biodiversidade única da área, caracterizada especialmente pela caatinga ("floresta branca" na língua tupi), uma ecorregião marcada por uma flora subtropical específica.

Já o Geoparque Caminhos dos Canyon do Sul, com uma área de 2830,8 quilómetros quadrados, contém um dos ecossistemas mais ricos do planeta em termos de biodiversidade. Possui também, segundo a UNESCO, os Canyon mais impressionantes da América do Sul, formados pelos processos geomorfológicos únicos que o continente experimentou durante a ruptura do supercontinente Gondwana, há cerca de 180 milhões de anos. Até agora, o Brasil tinha apenas um geoparque na lista da UNESCO, no Araripe.

Em 2015, os Estados membros da UNESCO ratificaram a criação de uma nova classificação, Geoparque Mundial da UNESCO, através da qual é reconhecido o património geológico de importância internacional. Estes enclaves, destaca a organização, apresentam uma extraordinária variedade geológica que sustenta a diversidade biológica e cultural das diferentes regiões. A sua integração na rede beneficia as comunidades locais, combinando a conservação do património geológico com o alcance público e o desenvolvimento sustentável.

Em Portugal, estão classificados cinco geoparques: Naturtejo, Arouca, Açores, Terras de Cavaleiros e Estrela. Existem ainda vários aspirantes a geoparque, como o Algarvensis ou um localizado no território do Oeste.