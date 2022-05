Lucros do Novo Banco duplicam no primeiro trimestre

Administração liderada por António Ramalho destaca a obtenção de “resultados positivos nos últimos cinco trimestres”. Banco terminou Março com menos 375 colaboradores do que um ano antes.

O Novo Banco duplicou os lucros para 142,7 milhões de euros no primeiro trimestre, que comparam com resultados líquidos positivos de 70,7 milhões de euros do mesmo trimestre do ano passado, foi hoje anunciado.

No primeiro trimestre de 2022 o grupo Novo Banco “apresenta um resultado de 142,7 milhões de euros (mais 72 milhões de euros vs o primeiro trimestre de 2021), cuja evolução se justifica pela melhoria do produto bancário (mais 36,9 milhões de euros) e pelo menor nível de imparidades e provisões (menos 64,7% ou menos 40 milhões de euros)”, explica a gestão ainda liderada por António Ramalho, na informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O produto bancário comercial ascendeu a 202,3 milhões de euros, “resultado do contributo positivo dos serviços a clientes (mais 9,6% ou mais seis milhões de euros)”; os resultados de operações financeiras foram positivos em 91,4 milhões de euros; e os custos operacionais, de 103,6 milhões de euros, “estão em linha com os trimestres de 2021”.

No primeiro trimestre deste ano, a margem financeira totalizou 133,5 milhões de euros (menos 8,4% face ao primeiro trimestre de 2021), “reflectindo a estabilidade nas linhas do negócio bancário (empresas e particulares), e o efeito das emissões de dívida sénior em 2021 e das taxas de juro negativas nas aplicações do mercado monetário”.

A administração salienta no comunicado ao mercado que o grupo financeiro “apresentou resultados positivos nos últimos cinco trimestres, sendo de destacar, face ao primeiro trimestre de 2021, a evolução positiva mesmo quando ajustados por efeitos extraordinários”.

“O desempenho da actividade está em linha com as expectativas para o primeiro trimestre de 2022”, sublinha a gestão, “apesar do actual contexto macroeconómico caracterizado por pressão inflacionista e consequente volatilidade das taxas de juro, acentuado pelo conflito na Ucrânia”.

Menos 375 trabalhadores num ano

Em sentido inverso dos lucros, o número de trabalhadores sofreu nova queda este trimestre: número total de trabalhadores (Portugal e outros mercados) era de 4557 em Março de 2021, passou para 4193 no final desse mesmo ano e diminuiu para 4182 pessoas no final do primeiro trimestre de 2022.

Num ano, o banco controlado pelo Lone Star ficou com menos 375 trabalhadores - uma redução sofrida em Portugal, já que na actividade internacional a evolução foi positiva (mais três pessoas passaram a fazer parte do quadro de pessoal).

Em Março passado, a rede era de 311 balcões, os mesmos que em final de 2021, mas menos 46 do que em igual mês do ano passado.