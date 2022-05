Nos lucra 41 milhões de euros no primeiro trimestre

Os resultados líquidos da Nos aumentaram 34,6% no primeiro trimestre de 2022, para 41,1 milhões de euros, anunciou a empresa esta terça-feira.

A operadora de telecomunicações controlada pelo grupo Sonae (proprietário do PÚBLICO) obteve receitas de 373,4 milhões de euros, de acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) subiram 4,8%, para 159,4 milhões de euros, embora com a margem de rentabilidade a descer 2,4 pontos percentuais, para 42,7%.

As receitas consolidadas atingiram 373 milhões de euros, em alta de 10,6% face ao período homólogo, e destas, as telecomunicações foram responsáveis por 365,8 milhões, uma melhoria de 9% face ao primeiro período de 2021.

A empresa atribuiu o crescimento das receitas ao “forte desempenho da operação de telecomunicações” e à “recuperação da actividade de audiovisuais e cinemas”.

Entre Janeiro e Março, a Nos registou um crescimento líquido total de 88 mil serviços contratados (que compara com a redução de 16,6 mil serviços registada no mesmo período de 2021), para um total de 10,393 milhões de serviços.

O “principal impulsionador de crescimento” foram as assinaturas de serviços móveis pós pagos, com 56 mil adições líquidas, explicou a empresa presidida por Miguel Almeida.