Galp diz que grupo não está a receber “a totalidade do gás contratado com os fornecedores”

Andy Brown, presidente executivo (CEO) da Galp, afirmou esta terça-feira que a empresa não está a receber dos fornecedores “a totalidade do gás natural contratado” e previu que estas limitações se irão manter nos próximos trimestres.

“Não estamos a receber na totalidade os volumes contratados por parte dos nossos fornecedores de gás, mas temos bastastes entregas contratadas ao longo do ano”, afirmou Andy Brown durante uma conferência telefónica com analistas para apresentação dos resultados do primeiro trimestre da petrolífera, divulgados esta terça-feira, antes da abertura do mercado.

Segundo explicou, a Galp está “a tomar medidas” para gerir estes constrangimentos, “tais como não usar esse gás, que está a preços mais altos, nas refinarias”, e a “procurar activamente alternativas” de fornecimento.

Já em Outubro passado o PÚBLICO tinha dado conta de que o grupo de energia estava apreensivo com o fluxo de abastecimento de gás natural, estando na altura a elaborar um “plano de contingência” para lidar com eventuais eventos de escassez de gás. A actividade do terceiro trimestre tinha já ficado marcada por surpresas negativas: o grupo tivera “restrições inesperadas ao fornecimento de gás, relacionadas com os nossos abastecedores de longo prazo”, admitiu Andy Brown na conferência telefónica com analistas a 27 de Outubro.

“Fizemos algumas provisões e, no primeiro trimestre, fomos capazes de gerir o equilíbrio entre os abastecimentos de gás e os compromissos com os nossos clientes. Nos próximos trimestres teremos de continuar a trabalhar arduamente para conseguir manter este equilíbrio”, disse.

De acordo com Andy Brown, no quarto trimestre do ano passado a Galp comprou “volumes adicionais [de gás natural] a preços mais altos, o que levou a perdas” para a empresa.

“Conseguimos evitar isso no primeiro trimestre e vamos continuar a tentar evitá-lo nos próximos trimestres, mas não será fácil”, reconheceu.