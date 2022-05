Costa Silva: Reforma da formação profissional ajudará empresas na contratação

As crises são frequentes, mas as transformações fundamentais são raras, diz o ministro da Economia, António Costa Silva. E há uma de que Portugal precisa com urgência que é a de rever o investimento na formação profissional, de modo a ajudar as empresas a encontrar os profissionais de que necessitam, sobretudo nos sectores que actualmente mais se queixam de dificuldades nessa matéria, como algumas indústrias e sectores que estão em plena transição digital e climática.