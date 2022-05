Liverpool abanou em Villarreal, mas já tem bilhete para Paris

No final dos primeiros 45 minutos, o terceiro milagre do Villarreal, que já tinha contrariado o favoritismo da Juventus e Bayern Munique, parecia ser mais do que uma utopia. Com uma primeira parte soberba, os espanhóis marcaram por duas vezes, empataram a eliminatória e pareciam ter o Liverpool perto do KO. No entanto, Jürgen Klopp virou o jogo do avesso ao intervalo. Trocando Diogo Jota por Luis Díaz e mudando a atitude dos seus jogadores, o técnico dos “reds” transfigurou a partida e, sem que o Villarreal conseguisse reagir, os ingleses deram a volta ao resultado, qualificando-se para a final da Liga dos Campeões em Paris, com um triunfo (2-3).

Há cerca de um mês, quando o Bayern viajou até Villarreal para começar a disputar o apuramento para as “meias”, o favoritismo estava todo do lado dos bávaros. Mesmo perdendo esse jogo em Espanha e havendo um precedente que deveria servir de alerta - vitória da equipa de Emery na ronda com a Juventus -, o Bayern abordou o segundo jogo com altivez e, contrariando as previsões, acabou afastado.

Consciente do perigo, há uma semana, em Anfield Road, o Liverpool não facilitou. E o jogo tornou-se fácil. Com um domínio quase absoluto dos “reds”, o 2-0 agradou mais aos espanhóis – fizeram um remate – do que aos ingleses.

O conforto sentido pelo Liverpool na primeira mão podia explicar o que se passou no segundo duelo. Porém, seria redutor e injusto para o mérito que o Villarreal teve na primeira parte contra um dos todo-poderosos do futebol europeu.

Com Emery e Klopp a mudarem dois jogadores em relação à partida de Anfield – Jota era uma das novidades -, o início foi perfeito para os espanhóis: aos 3’, Capoué fez um centro/remate e Dia empurrou para o fundo da baliza.

A vantagem encheu o Villarreal de confiança, mas o mais surpreendente foi o efeito que teve no Liverpool. Sob pressão de uma equipa que joga com os índices de agressividade no limite, os “reds” perderam as faculdades que tornam a formação de Klopp numa das mais elogiadas. Falhando passes de forma sucessiva e perdendo quase todos os duelos, os ingleses não conseguiam organizar-se ofensivamente e, na defesa, transbordavam intranquilidade.

O resultado foram 45 minutos de domínio absoluto do Villarreal que, de forma justa, foi para o intervalo com a eliminatória empatada, depois de Coquelin, aos 40’, marcar pela primeira vez na Champions.

Com o Liverpool a exibir-se de forma banal, Klopp trocou Jota por Díaz, mas, acima de tudo, o treinador mudou a atitude da sua equipa. Com uma postura completamente diferente, os “reds” pegaram no jogo, empurraram o Villarreal para a sua área e, de forma justa, conseguiram marcar, aos 62’, com um remate de Fabinho.

?? @ChampionsLeague | @VillarrealCF 2 x 0 @LFC



Olha, olha... O Liverpool que acorde rápido que o Villarreal não veio para brincar ??#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/yNri03omdv — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) May 3, 2022

De novo na frente da eliminatória, os britânicos não baixaram o ritmo e, sem que o Villarreal conseguisse esboçar qualquer reacção, Luis Díaz viu premiada a excelente entrada em jogo com um golo de cabeça.

Com 25 minutos para jogar, os espanhóis voltavam a precisar de dois golos, mas Klopp já tinha o “submarino amarelo” bem amarrado e só descansou quando o afundou – aos 74’, Sadio Mané fez o 2-3.

Em 12 minutos, o Liverpool resolvia o enorme problema que tinha criado na primeira parte e, sem surpresa, fica à espera de saber se defronta o Manchester City ou o Real Madrid na final de Paris.