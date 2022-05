“Dei o meu melhor”. Kevin Anderson abandona o ténis aos 35 anos

O antigo finalista dos torneios de Wimbledon e do US Open Kevin Anderson anunciou, nesta terça-feira, o adeus ao ténis, aos 35 anos.

"A minha viagem ajudou-me a ser o homem que sou hoje. Tomei finalmente a difícil decisão de me retirar do ténis profissional”, escreveu o “gigante” de 2,03m, no Twitter.

O sul-africano, que teve uma carreira marcada por várias lesões, chegou a ser número cinco no ranking ATP, em 2018, antes de ser afectado por problemas num joelho, num ombro e num tornozelo.

“Vivi tantos desafios e emoções, tive vários altos e baixos, mas não os trocava por nada”, prosseguiu. “Em criança, o meu pai dizia-me que o sucesso não se mede por resultados, mas pelo esforço e sacrifício que fazemos na tentativa de sermos o melhor que conseguimos. Dei o meu melhor”.

Depois de ter passado pelo desporto universitário norte-americano, Kevin Anderson tornou-se profissional em 2007 e esteve perto de vencer por duas vezes um torneio do Grand Slam, ao perder as finais do US Open de 2017 (Rafael Nadal) e de Wimbledon, em 2018 (Novak Djokovic).