Conselho de Disciplina abre processo ao Benfica por críticas à arbitragem

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo disciplinar ao Benfica, na sequência de uma queixa apresentada pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol contra os “encarnados”.

De acordo com o comunicado publicado no site oficial da FPF, a abertura do processo disciplinar surge “na sequência de participação disciplinar efectuada pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, tendo por objecto declarações proferidas sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem”.

“O processo foi enviado no dia 27 de Abril de 2022 à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução”, refere o documento, sem especificar qual o jogo ou jogos que originaram as críticas do Benfica e que levaram à abertura deste processo disciplinar.

Da mesma forma, o director-geral da SAD benfiquista, Rui Pedro Braz, também foi alvo de um processo disciplinar, neste caso após “participação efectuada pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, tendo por objecto eventual comportamento incorrecto violador de deveres gerais”.