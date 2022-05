Benfica apura-se para a final four da Liga Europeia de andebol

O Benfica apurou-se nesta terça-feira, pela primeira vez na sua história, para a final four da Liga Europeia de andebol. Depois de terem vencido o Gorenje Velenje, em Lisboa, os “encarnados” empataram com os eslovenos, fora de portas (27-27), e superaram os quartos-de-final da competição.

No pavilhão da Luz, as “águias” tinham conseguido uma vitória importante (36-29), com sete golos de diferença que lhes davam uma margem confortável para abordarem a segunda mão. E em Velenje a equipa portuguesa voltou a mostrar atributos, equilibrando sempre o jogo desde os minutos iniciais.

Old is gold and Jonas Källman is pure golden ????#ehfel @SLBenfica pic.twitter.com/wxBXIAsZmw — EHF European League (@ehfel_official) May 3, 2022

Em bom rigor, o Benfica esteve durante a maior parte do encontro na frente do marcador (ao intervalo vencia por 11-15) e só na recta final permitiu que o Gorenje passasse para a frente, recuperando ainda a tempo de igualar a partida e carimbar o acesso à final four (Jonas Kallman foi o melhor marcador das “águias”, com cinco golos).

Agora, os “encarnados”, treinados pelo espanhol Chema Rodríguez, ficam à espera do sorteio da próxima fase para ficarem a conhecer o adversário que se segue.