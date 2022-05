Frei Bento Domingues: "Temos de nos insurgir contra tudo o que está mal. É a isso que chamo insurreição"

Frei Bento Domingues, a completar 88 anos em Agosto, conhecido pelas suas posições tantas vezes controversas no seio da Igreja Católica, homem de pensamento livre, faz trinta anos neste dia 3 de Maio que escreve crónicas semanais no PÚBLICO — a data será assinalada com uma conferência. Diz que não gosta de escrever, que não tem esse dom. A conversa estende-se, como sempre acontece quando se conversa com alguém que se interessa pelo mundo sem reservas e que existe na dúvida. Este é um momento de celebração da alegria como ele quer que seja na Igreja e na vida.