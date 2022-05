Para que quer Elon Musk o Twitter?

O homem mais rico do mundo, Elon Musk, quer ficar com a totalidade da rede social Twitter. O “déspota da liberdade de expressão”, como se descreve, quer que todos falem livremente nas redes sociais. Existirão limites? O que esperar do Twitter na era de Musk? Neste P24, ouvimos a jornalista de tecnologia do PÚBLICO, Karla Pequenino.

