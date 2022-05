Nunca houve tantos inscritos no ensino superior. São 416 mil

Há 416.652 estudantes inscritos no ensino superior no ano lectivo em curso. É o número mais elevado de sempre, no final do primeiro semestre, segundo dados da Direcção-Geral de Estatísticas do Ensino Superior e da Ciência (DGEEC) agora divulgados. No espaço de seis anos lectivos, o total de alunos nas instituições de ensino aumentou 20%. O crescimento é mais acentuado no sector politécnico e também no ensino privado.