Tribunal de Contas quer todos os organismos do Estado a prestar contas online em 2023

Na audição parlamentar sobre o Orçamento do Estado, o presidente do TdC deixou vários recados aos gestores públicos. Desde logo, diz que não há motivos para que, no próximo ano, as 6500 entidades públicas não cumpram o sistema de normalização contabilística. E não percebe porque é que o OE2022 não prevê o envio de todos os contratos para o Tribunal que os fiscaliza.

O presidente do Tribunal de Contas (TdC), José Tavares, defendeu esta segunda-feira no Parlamento que todas as entidades públicas deverão apresentar, já em 2023, as suas contas na nova plataforma online do Sistema de Normalização Contabilística da Administração Pública (SNC-AP). José Tavares recordou que este Sistema foi criado em 2014 e que ainda hoje muitas das 6500 entidades públicas obrigadas à apresentação de contas ao TdC não cumprem a lei.