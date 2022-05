OE2022: PCP aposta nas pensões, Livre na semana laboral de quatro dias e PAN insiste na redução do IVA para veterinários

Comunistas e deputados únicos Rui Tavares e Inês Sousa Real aproveitaram o primeiro dia de discussão do Orçamento do Estado para 2022 na especialidade para apresentarem diversas propostas de alteração.

Com votação marcada para dia 23 deste mês, PCP, PAN e Livre entregaram as primeiras propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2022 (OE2022). O PCP centrou-se na recuperação do poder de compra e propôs um novo aumento extraordinário de pensões em 5,3%, o que equivale a mais 20 euros, no mínimo, para todas as reformas.