O primeiro museu LGBTQ+ do Reino Unido é para todos

Porque é vital recordar não apenas o porquê da nossa voz, desta voz, ainda assim tantas vezes trémula, como que a pedir licença mas sem ter de pedir licença a ninguém, e por ser essencial um espaço onde possamos celebrar o percurso e a dor, as vitórias e os encontros, um espaço onde possamos estar e ser, vai abrir esta semana o primeiro museu da diversidade sexual do Reino Unido.

Queer Britain de seu nome, abre as portas dia 5 de Maio em Kings Cross, Londres, para dar a conhecer o percurso por demais recente da comunidade LGBTQ+ britânica e contar como não se podia amar a quem não devia ou sorrir a quem não devia na rua ou ou no parque sem acabar a fugir à polícia ou na prisão mais o respectivo registo criminal.

Estávamos nos anos 60, há pouco mais de meio século e o mundo em plena revolução sexual. O mundo, no entanto, não se compadecia do Reino Unido onde bastava a um homem ser um pouco mais efeminado para acabar nas mãos de uma polícia zelosa de cumprir os preceitos da sociedade de então, uma sociedade profundamente homofóbica onde o homossexual era visto como um predador, um depravado e um pedófilo.

As condenações em tribunal eram assim não apenas fáceis mas sumárias e o medo profundamente enraizado e ainda presente nos sobreviventes de então.

Basta recordar o caso de Alan Turing, cujo assalto à sua residência acabou por ser de somenos importância quando comparado com a sua conduta, culminando no seu julgamento, castração química e posterior suicídio.

Infelizmente, o suicídio foi igualmente a causa da morte do irmão mais velho de Lord Arran, em 1958. “Paully”, como era conhecido, incapaz de lidar com a sua homossexualidade, acabou por pôr termo à vida nove dias após o falecimento do seu pai. O seu desaparecimento, no entanto, não foi em vão. Em memória de “Paully”, e para que casos semelhantes não se repitam, a luta levada a cabo por Lord Arran levou à descriminalização das relações entre pessoas do mesmo sexo em 1967.

O marco, apesar de histórico, infelizmente não pôs fim ao sofrimento e às agruras de quem procurava amar a quem “não devia”, agora entre aspas. A epidemia de sida nos anos 80 acicatou ainda mais a sociedade, levando Thatcher a banir a discussão da homossexualidade nas escolas. Ao mesmo tempo, a lei britânica foi suficientemente repressiva até ao virar do milénio para levar a mais de 30 mil condenações por conduta imprópria.

Os condenados, indivíduos do sexo masculino, foram sempre a esmagadora maioria ao longo das décadas. Não seria o lesbianismo igualmente alvo de perseguição? Não aos olhos de uma sociedade ainda Vitoriana até tempos recentes e onde a mulher, de acordo com a lei, foi repetidamente vista como um elemento “sem predisposição sexual ou intenções libidinosas”.

Sim, muito mudou ao longo dos últimos 20 anos em terras de Sua Majestade. Mas não ainda o suficiente quando no local de trabalho dizem para não falarmos da vida pessoal se calha em conversa referirmo-nos ao namorado ou marido. Já o oposto não tem problema nenhum.

E porque o oposto não tem problema nenhum, saudamos com alegria a inauguração do primeiro museu LGBTQ+ do Reino Unido. Para que os relatos e testemunhos se perpetuem, em nome da inclusão, contra a diferença, pela igualdade, pelo amor, contra a dor, pela liberdade de apenas ser, uma liberdade ainda frágil e jovem e a qual urge cuidar e proteger.

E, se necessário, lutar. Basta mudar um Governo para perder direitos dados por adquiridos. Basta um discurso, uma notícia para mudar mentalidades e fechar um museu e uma vida. Por conseguinte, vamos todos para o museu, não um museu mas a nossa casa, a porta aberta e o convite feito: somos todos bem-vindos e vimos por bem.