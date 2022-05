A morte prematura do PCP

Quando alguns “democratas” andavam a incendiar as sedes do PCP, Sá Carneiro lembrou -lhes que se queriam realmente combater o PCP não eram queimarem-lhe as sedes, mas sim elevarem o nível de vida do povo e o PCP extinguir-se-ia, como estava a acontecer na Europa.

Muitos dos avanços civilizacionais conseguidos nas relações laborais, os trabalhadores portugueses devem-nos à ação do PCP.

Por isso vejo com muita mágoa o “suicídio político” do PCP a propósito da invasão da Ucrânia

O desiderato de Sá Carneiro ainda não está cumprido.

Quintino Silva, Paredes de Coura

Até aonde chega a cegueira ideológica

A cegueira sectária e anti-Portugal do PCP é tal, ao defender a todo o custo a brutal invasão da Ucrânia pela Rússia – a herdeira da destroçada e falecida URSS –, que ficamos atónitos com quem diz defender a emancipação dos povos e de nações independentes escolherem o seu legítimo rumo entre nações, através da paz e sem guerra. Mas, pelo que vamos verificando, defendem a Paz que constroem pela força das armas.

Assim, o conhecido militante António Filipe, para além de ter comparado o presidente da Ucrânia, Volodomyr Zelensky, ao neonazi Mário Machado, como sendo xenófobo e belicista, o referido comunista português teve o desplante de comparar a invasão da Rússia à Ucrânia como foi a anexação das possessões portuguesas de Goa, Damão e Diu por parte da Índia, em 1961.

Perante quem assim faz comparações históricas, não nos merece o mínimo de consideração tais miseráveis opiniões.

José Amaral, V.N. Gaia

Começando sempre a leitura do Público pela última página, quando é dia de publicação das “Sementes de Alfarroba”, manifesto a minha total concordância com a crónica da Advogada Carmo Afonso sobre a Embaixadora da Ucrânia, publicada na edição do dia 27 de abril de 2022. Efetivamente, enquanto representante institucional da Ucrânia em Portugal, não fez qualquer sentido a participação da mesma Embaixadora da Ucrânia numa iniciativa partidária, parcial e minoritária, dos “anarco-neoliberais” da IL.

Consideraria o mesmo se a referida participação tivesse tido lugar numa iniciativa meramente partidária, promovida pelas forças políticas à esquerda do PS, apelidadas pela comunicação social de “extremistas-radicais”.

Em síntese, nem tudo se pode resumir aos comentários simplistas e a preto e branco que alguns defensores das ditas “democracias liberais” apregoam publicamente. Celebremos o 25 de Abril de 1974 como o dia mais importante da liberdade e da democracia portuguesas.

Carlos Ferreira, Braga

A ambiguidade do aumento extraordinário das pensões

Não sei, e julgo que ninguém saberá, quantos votos o PS obteve nas últimas eleições legislativas a coberto da promessa do aumento extraordinário das pensões de 10 euros. Ignoro, tão pouco, se tal aliciante promessa – não seguida pelo outro presumível partido candidato à vitória eleitoral e tendo alavancado o voto útil à causa por simpatizantes de outros partidos – não terá sido determinante para a maioria absoluta. Só sei, isso sim, que, pelo menos durante a discussão na generalidade do OE2022, na ausência de observação crítica dos partidos e até pela falsa informação veiculada pelo Correio da Manhã no passado dia 28, o Governo, já desnecessária a ambiguidade, deveria esclarecer publicamente que o aumento extraordinário e retroactivo das pensões a pagar não é de 10 euros, mas sim apenas a diferença entre o valor do aumento que já foi pago desde Janeiro e os 10 euros.

Podia, de igual modo, pormenorizar que a actualização não termina necessariamente nos 1108 euros, pois se assim fosse um beneficiário dessa pensão passaria a receber mais do que aquele que usufrui de 1109 euros.

Eduardo Mendes Fonseca, Lisboa

Uma pergunta crucial

“O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente!”. Certamente que todos nós já ouvimos esta frase. A guerra que se trava na Ucrânia, independentemente do desfecho que venha a ter, põe naturalmente uma pergunta que a transcende e que, a meu ver, é crucial para o nosso futuro, para o mundo em que queremos viver. Um mundo de poder unipolar ou um mundo de poder multipolar? Essa é a questão.

Ronald Silley, West Vancouver, Canadá