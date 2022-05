Bolsonaro vai acabar mandato na presidência sem um convite para uma cimeira do G7

O Governo alemão anunciou esta segunda-feira os quatro países em desenvolvimento convidados para a próxima reunião do G7, a realizar-se em Junho deste ano. E, mais uma vez, o Brasil não está entre as nações chamadas a participar, o que significa que Jair Bolsonaro vai terminar o seu mandato na Presidência do Brasil sem marcar presença no encontro.

Uma ausência que não é surpreendente se olharmos para a frequência das participações brasileiras nestas reuniões: o Brasil não é convidado desde 2008, quando ainda era Lula da Silva o Presidente brasileiro. Ganha, no entanto, outra relevância por significar que Bolsonaro passará todo o seu mandato na presidência – e possível único, caso não seja reeleito – sem ter participado na cimeira do G7.

A presença de outros países nas reuniões entre os sete mais industrializados tem sido uma constante, como forma de abrir a discussão a outras perspectivas e situações. Por norma, são chamados países que se destaquem internacionalmente. Desta vez, a presidência alemã escolheu a Índia, o Senegal, a África do Sul e a Indonésia.

A primeira vez que o Brasil foi convidado para uma cimeira do G7 foi em 2003, no primeiro ano do Lula da Silva à frente do país, a que se seguiram presenças consecutivas entre 2005 e 2008.

Embora o Brasil não seja considerado para as reuniões há 14 anos, a ausência de convites durante o mandato de Bolsonaro é tida na imprensa brasileira como um sinal da perda de relevância internacional do país. Se a mudança de Lula da Silva para Dilma Rousseff em 2015 relegou o país para uma segunda linha de relevância internacional, a chegada de Bolsonaro em 2019 rompeu com aquilo que era a relação do país sul-americano com o resto do mundo.

Contribui para essa perda de importância no panorama diplomático a posição do actual Presidente em temas como o combate às alterações climáticas e o romper com a política de cooperação entre países em desenvolvimento, liderada pelo Brasil nos anos de Lula da Silva, ou as posições brasileiras face a assuntos de política internacional – Bolsonaro visitou Putin na semana anterior à invasão russa da Ucrânia, nunca condenou a ofensiva da Rússia e defende a permanência dos russos no G20.

Alguns diplomatas brasileiros já referiram ainda que a forma como Bolsonaro se dirige aos líderes internacionais também pode ter impacto na menor disponibilidade para convidar o Presidente brasileiro para os encontros.

A cimeira do G7 de 2019 pode ser vista como um sinal disso mesmo. Ainda que não tenha sido convidado, o Brasil foi tema de discussão. O Presidente francês, Emmanuel Macron, fez questão de colocar os incêndios da Amazónia na agenda do encontro e anunciou na altura um acordo dos membros do G7 para enviar uma ajuda de emergência de 20 milhões de dólares ao Brasil. A oferta foi rejeitada violentamente por Bolsonaro, que antes já tinha insultado o homólogo francês em resposta a declarações sobre a forma como o Governo brasileiro lidou com a crise ambiental.

Houve três encontros do G7 durante os anos de Bolsonaro na Presidência: em 2019, Macron convidou África do Sul, Chile, Egipto, Índia, Ruanda e Senegal.

A reunião de 2020 não se realizou devido à pandemia do SARS-CoV-2, tirando a Bolsonaro aquela que fosse talvez a sua melhor hipótese. A presidência das sete nações mais industrializadas do mundo cabia então a Donald Trump, com quem o Presidente brasileiro manteve boas relações. Além disso, Trump manifestou a vontade de alargar a cimeira a mais países.

Na reunião mais recente, organizada pelo Reino Unido entre 11 e 13 de Junho do ano passado, os países convidados foram a Austrália, a Coreia do Sul e, novamente, a Índia.