“Parabéns, Charlotte!” Princesa faz 7 anos e a família celebra com fotos ao lado do amigo Orla

O aniversário é de Charlotte, que completa esta segunda-feira, 2 de Maio, sete anos, mas o que está a encantar o mundo britânico é o carinho que a criança demonstra por Orla, o cocker spaniel da família, numa das três imagens publicadas na conta oficial dos duques de Cambridge e enviadas às agências.

Charlotte aparece, sorridente e sentada num prado pintalgado por campainhas azuis, com o braço à volta de Orla, que parece mais interessado em algo que estará a ocorrer fora da moldura, ou não fosse o cocker spaniel um cão com instintos de caça. Há ainda mais duas fotografias da princesa, todas da autoria da mãe, a duquesa de Cambridge, membro honorário vitalício da Royal Photographic Society, desde 2017, que reconheceu o seu “talento e entusiasmo”.

Sua Alteza Real Princesa Charlotte de Cambridge Reuters/Duquesa de Cambridge Sua Alteza Real Princesa Charlotte de Cambridge Reuters/Duquesa de Cambridge Fotogaleria Reuters/Duquesa de Cambridge

Sua Alteza Real princesa Charlotte Elizabeth Diana de Cambridge nasceu a 2 de Maio de 2015, na maternidade privada Lindo Wing do Hospital St Mary's, em Paddington, no centro de Londres, às 8h34 da manhã, com 3 quilos e 700 gramas.

Com um irmão mais velho, George, que faz nove anos em Julho, e um mais novo, Louis, que soprou as quatro velas a 23 de Abril, Charlotte ocupa o quarto lugar na sucessão ao trono, depois de, um mês antes do seu nascimento, o Governo britânico ter anunciado a entrada em vigor de uma lei que pôs fim a uma tradição de 300 anos da primogenitura masculina, que faria com que Louis passasse à sua frente. No entanto, os futuros filhos e filhas de George irão ultrapassá-la na linha de sucessão.