Netflix deixa cair a série animada de Meghan Markle

A Netflix informou, domingo, que decidiu parar de trabalhar na série familiar Pearl de Meghan Markle durante o processo de revisão do conteúdo animado disponibilizado pela plataforma de streaming​. No entanto, a empresa ressalvou que vai continuar a trabalhar em projectos com a Archewell, incluindo a série documental já anunciada Heart of Invictus, sobre os jogos que decorreram, no mês passado, em Haia, e os atletas que neles participaram.

Abandonar vários projectos, incluindo os da duquesa de Sussex, faz parte de decisões estratégicas sobre a produção de séries animadas, disse a empresa numa declaração, sem fornecer mais detalhes sobre a sua decisão.

A Archewell Productions, a empresa criada pela ex-actriz e pelo marido, o príncipe Harry, anunciou, no ano passado, que assumiria a posição de produtora executiva de Pearl, que se foca nas aventuras de uma rapariga de 12 anos que se inspira em mulheres influentes da História. Nem o casal real nem a Archewell Productions responderam a um pedido de comentários.

A Netflix também decidiu não avançar com duas outras séries animadas, Creche Dino e Boons and Curses. A decisão de cancelar estes programas vem depois de a Netflix ter divulgado uma perda de 200 mil subscritores no primeiro trimestre, ficando muito aquém da sua previsão de acrescentar 2,5 milhões assinaturas.

No ano passado, a Netflix alargou um acordo para filmes de animação com a subsidiária da Comcast Universal Pictures, um movimento que se esperava que a ajudasse a fidelizar e conquistar os espectadores infantis.