Amber Heard demite empresa de relações públicas em vésperas de testemunhar

Amber Heard cortou os laços com a equipa que tratava da sua imagem pública por, escreve o New York Post, por ter ficado “frustrada após uma semana de ‘más manchetes’”. A sua decisão, em vésperas de testemunhar no julgamento, o que poderá acontecer na quarta-feira, terá como objectivo alterar a forma como a opinião pública está a olhar para o caso, mas, explicou a advogada criminal Karen Charrington à Court TV, que tem transmitido o julgamento em directo, poderá vir a fazer ricochete e ser vista pelo júri como falta de confiança na sua versão dos factos ainda antes de a contar.

A estrela de Aquaman trocou a Precision Strategies, a agência que esteve nos bastidores da eleição e reeleição de Barack Obama, pela empresa de consultoria Shane Communications, sediada em Los Angeles.

A imagem de Amber Heard sofreu nas últimas duas semanas, depois de Johnny Depp ter relatado a sua história, apoiando-se em áudios, vídeos e diagnósticos clínicos para montar a imagem de que a ex-mulher era o elemento violento do casal. E, mesmo depois de o actor ter admitido a sua luta contra a dependência de drogas, o comportamento irascível (há um vídeo que o mostra a partir armários da cozinha) ou o facto de ter enviado mensagens extremamente violentas nas quais desejava a morte da actriz, Depp parece estar a reunir cada vez mais defensores, e até entre os jurados se verificou alguma simpatia pelos seus depoimentos.

Ao 12.º dia de julgamento, tanto Amber Heard como Johnny Depp já chegaram ao tribunal de Fairfax, Virgínia, tendo sido recebidos pelos fãs de forma muito diferente: enquanto o actor foi acolhido por gritos de apoio, Heard foi apupada. A audiência está agendada para começar às 10h locais (15h, em Lisboa).

No entanto, é importante ressalvar que o que está em causa é se o artigo publicado pelo The Washington Post, em Dezembro de 2018, em que a actriz relatou ser uma sobrevivente de abusos domésticos, constitui difamação — e que, foi revelado, não foi redigido pela própria​. Ou seja, para conseguir ganhar o processo de 50 milhões de dólares (47,58 milhões de euros), Depp tem de provar que as alegações no artigo são falsas, como também que a ex-mulher agiu com dolo, ou seja, com o objectivo de o prejudicar.

Ainda assim, é possível que Amber Heard, que apresentou uma contra-acção de difamação de cem milhões (95,14 milhões de euros), também não saia vencedora.