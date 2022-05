Uma noite no moinho do famoso Moulin Rouge por apenas um euro

Às 18h do dia 17 de Maio ficam disponíveis no Airbnb três estadias de uma noite — para os dias 13, 20 e 27 de Junho. O espaço foi transformado numa cápsula do tempo com a colaboração de um historiador francês especializado no século XIX.

17 de Maio, 18h. Anote a data. A partir desse dia — e, muito provavelmente, durante apenas alguns segundos dessa mesma hora — estão abertas as inscrições para três estadias de uma noite (a ter lugar nos dias 13, 20 e 27 de Junho) numa sala secreta dentro do icónico moinho de vento, que é a imagem de marca do Moulin Rouge, em Paris.

A sala, que nunca esteve aberta ao público, foi especialmente concebida ao pormenor para transportar os hóspedes de volta ao final do século XIX — o Moulin Rouge foi criado em 1889. O moinho poderá ser reservado através deste link do Airbnb. As três estadias não são um sorteio. A plataforma informa que as reservas serão atribuídas “por ordem de chegada dos pedidos de reserva”, como é prática do site. Da mesma forma, os hóspedes serão responsáveis pela gestão e despesas associadas à sua viagem a Paris e quaisquer outras viagens ou despesas necessárias para assistir ao espectáculo.

Foto O interior do moinho foi transformado Airbnb

Como não podia deixar de ser, o interior do moinho foi transformado num boudoir inspirado na Belle Époque, a época gloriosa do cabaret francês. Os hóspedes poderão desta forma descobrir o que está por trás das cortinas de veludo do lendário palco, visitar os bastidores do teatro, provar um menu tradicional francês, assistir ao aclamado espectáculo Féerie do Moulin Rouge a partir dos melhores lugares e passar uma noite dentro do moinho, tudo por nada mais que um euro por noite.

Claudine Van Den Bergh, bailarina principal no Moulin Rouge, será a anfitriã deste lugar secreto. “Assistir a um espectáculo no Moulin Rouge é uma evasão à vida quotidiana e representa uma imersão incrível no glamour e grandeza do Music Hall francês”, disse Claudine Van Den Bergh. “O interior do nosso querido moinho, concebido com inspiração na Belle Époque, transportará os hóspedes de volta à época em que este cabaret intemporal emergiu”.

Foto . Airbnb

De forma a recriar os detalhes da forma mais fiel possível, o Airbnb colaborou com Jean-Claude Yon, historiador francês especializado no século XIX. “A Belle Époque foi uma época em que a cultura e as artes francesas floresceram, e nenhum lugar é mais icónico do que o Moulin Rouge”.