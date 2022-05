João Leão é candidato a director executivo do Mecanismo Europeu de Estabilidade

Portugal avança o nome do ex-ministro das Finanças para dirigir o organismo responsável pelo Fundo de Resolução europeu. Prazo para apresentação de candidaturas termina esta segunda-feira. Ministros decidem nomeação na reunião do Eurogrupo de Junho.

O ex-ministro das Finanças, João Leão, é candidato ao cargo de director executivo do Mecanismo Europeu de Resolução (ESM, na sigla em inglês), confirmou o PÚBLICO. Portugal avançará esta tarde a candidatura do ex-governante ao presidente do Eurogrupo, que na qualidade de presidente do conselho de governadores do ESM tem a responsabilidade pela condução do processo de nomeação.