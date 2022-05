A tecnologia a funcionar no futebol — e com upgrade à vista

Com a aplicação das linhas do fora-de-jogo ao serviço do VAR, ficaram reduzidas quase a “zero” as polémicas no que diz respeito a golos validados ou anulados por “offside”, tal como aconteceu por diversas vezes nesta jornada. Falta apenas retirar a intervenção humana na colocação e análise das mesmas e reduzir o tempo de espera, que ainda é elevado. Ambas as situações, de resto, vão ser resolvidas com a nova tecnologia a aplicar já no Mundial do Qatar e que posteriormente há-de ser extensível às competições nacionais. É claramente a tecnologia ao serviço do futebol e da verdade desportiva.