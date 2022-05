Shining Girls, a série da Apple para ver Elisabeth Moss brilhar. Apesar do serial killer

Há poucas certezas em televisão, mas uma delas é que não há maus momentos para ver Elisabeth Moss em acção. Outra, menos infalível mas com um currículo bastante sólido em termos de sucesso junto do público, é que uma história de assassinos em série normalmente também é um produto televisivo guloso. Shining Girls é a nova série da Apple TV+ em que Elisabeth Moss é a sobrevivente de um brutal serial killer e também é um título que põe a terminologia “produto televisivo” em perspectiva em tempos de redefinição do negócio da nova televisão – o streaming. Shining Girls podia ser uma série Netflix? Podia. Mas não é.

Primeiro, a ficção. Elisabeth Moss é Kirby Mazrachi, uma aspirante a jornalista no Chicago Sun-Times que é vítima de um ataque brutal mas cuja sobrevivência tem um preço: a sua percepção da realidade está tão alterada que ao mesmo tempo que tem uma vida funcional, há coisas centrais na sua experiência que saltam inesperadamente, como um disco riscado sob uma agulha instável. Em paralelo (ou não, mas isso é parte do busílis), o jornalista Dan Velasquez, interpretado pelo actor brasileiro Wagner Moura, investiga um homicídio violentíssimo que afinal é uma pista para outros.

Não é um (grande) spoiler dizer que em campo está um serial killer, mas é um enorme spoiler dizer o que mais se estará a passar e que género narrativo se mistura com o do thriller que a Apple TV+ aqui apresenta. Cuidado no Google, é o que se recomenda, porque há títulos de artigos sobre a série que revelam logo parte do mistério.

Estreada a 29 de Abril, na passada sexta-feira, em todo o mundo, Shining Girls tem produção da própria Moss e de outro nome sonante de Hollywood. Leonardo DiCaprio é um dos produtores executivos de uma série criada por Silka Luisa com base no livro de Lauren Beukes e congregou à sua volta um elenco que conta com um indispensável Jamie Bell e ainda com a actriz Phillipa Soo, entre outros. Moss realiza um punhado de episódios, acompanhada por Daina Reid.

Chicago torna-se o palco de uma espécie de Russian Doll, com os seus solavancos que desafiam a sonolenta continuidade de uma série criminal, mas a sua cadência e perspectiva é algo diferente do que a experiência Netflix, muitas vezes sinónimo simplista de “série de streaming”, oferece: estão três episódios disponíveis logo na estreia e os outros cinco gotejam semanalmente. Também é uma série que mistura uma atmosfera cuidada no cerne de um tema batido, o que contrasta com a actual febre de produção da líder de mercado Netflix que tanto cria muito com muito dinheiro quanto oferece demais com lastro limitado para o investimento e dimensão do seu catálogo.

Há um elemento de confusão que tanto pode servir a série quanto frustrar o espectador, ainda mais se a experiência for semanal e não a do binge watching que a concorrente pioneira inaugurou. Mas Shining Girls e a sua teia viciante e desorientadora têm uma âncora, uma bússola que mantém tudo no sítio: aquilo a que o crítico Alan Sepinwall chama “a intensidade sobre-humana de Elisabeth Moss”.

A série, embora num plano diferente, é em si mesma uma âncora para convidar à entrada ou permanência num serviço que começou tímido, com pouquíssimas séries, e que agora é vencedor do primeiro Óscar de Melhor Filme (CODA) e do Emmy de Melhor Comédia (Ted Lasso) e se perfila como um incontornável de 2022 graças a duas séries imperdíveis como Pachinko e Severance. Tudo isto numa altura em que a Netflix perdeu cerca de dois terços do seu valor em bolsa nos últimos meses e pela primeira vez está em perda de subscritores, além de a despedir funcionários. A bolha sempre em expansão dos gastos no streaming parece estar a rebentar e a ir mais na direcção de serviços como a Apple TV+ e mesmo a HBO — menos orçamento para dispersar, mais escolhas em que os programadores se concentrem com toda a sua atenção editorial.