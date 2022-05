Segunda na TV: ambições, pecados e risos em Grandes Viagens de Comboio

CINEMA

Nightcrawler - Repórter na Noite

AXN Movies, 21h10

Ao perceber que existe um filão de jornalismo criminal que filma acidentes, assassinatos e outros casos de polícia, para depois vender aos canais televisivos, Lou Bloom decide entrar no negócio. Mas o sucesso traz também a desorientação, entre a ambição desmedida e o que é moralmente correcto. Escrito e dirigido por Dan Gilroy, o filme conta no elenco com Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Bill Paxton e Ann Cusack.

Sete Pecados Mortais

Fox Movies, 23h02

Suspense escrito por Andrew Kevin Walker e filmado por David Fincher. O veterano detective Somerset (Morgan Freeman) e o jovem Mills (Brad Pitt) juntam-se na perseguição de um meticuloso e macabro assassino que está a encenar cadáveres de acordo com os sete pecados mortais. Apesar de ter ficado como um dos mais exemplares filmes dos anos 1990, o filme só foi nomeado para um Óscar, pela montagem. No elenco entram ainda Gwyneth Paltrow e Kevin Spacey.

300

Fox, 23h05

Zack Snyder realiza esta adaptação ao cinema da novela gráfica de Frank Miller, com Gerard Butler, Lena Headey, David Wenham, Rodrigo Santoro e Dominic West. É um relato ficcionado da batalha que, em 480 a.C., opôs o rei Leónidas e 300 soldados espartanos a Xerxes e o seu vasto exército persa. Face a um inimigo invencível e em desvantagem numérica, os espartanos lutam até à morte. O seu heroísmo e sacrifício tornam-se inspiradores para a Grécia, que resolve enfrentar a Pérsia e lançar as primeiras pedras da democracia.

Labirinto de Mentiras

RTP2, 23h12

Alemanha, 1958. Um jovem e ambicioso advogado decide processar membros das SS que serviram em Auschwitz. Os horrores com que se depara, somados à hostilidade com que o olham, fazem-no sentir-se perdido na investigação. Mas torna-se uma questão de honra encontrar a saída deste labirinto em que todos parecem estar envolvidos. Estreia na longa-metragem do italiano Giulio Ricciarelli, que também co-escreve o argumento com Elisabeth Bartel, Labirinto de Mentiras é baseado em factos reais.

SÉRIES

A Unidade

AXN, 22h52

Começa a segunda temporada do thriller de acção espanhol sobre luta antiterrorista. Criada por Dani de la Torre e Alberto Marini, a série centra-se numa unidade altamente especializada que tem a missão de investigar e desmantelar eventuais planos de ataque – e fazê-lo discretamente, para evitar o pânico entre a população. Nathalie Poza, Michel Noher e Marian Álvarez assumem os papéis principais.

Dois Homens e Meio

Fox Comedy, 22h10

Oportunidade para ver, do início, a multipremiada sitcom em que Charlie Sheen e Jon Cryer interpretam, respectivamente, Charlie e Alan Harper, dois irmãos que não podiam ser mais diferentes. O primeiro é um solteirão convicto e amante dos prazeres da vida; o segundo, um adepto do controlo que também é um azarado (e manipulado) crónico e que acaba por ir morar com o irmão, na sua bela casa em Malibu, quando tudo lhe corre mal. O “meio” a que o título da série se refere é Jake, o filho de Alan, que acaba por ser criado no seio desta peculiar unidade familiar. Para ver de segunda a sexta.

DOCUMENTÁRIO

Grandes Viagens de Comboio

Odisseia, 22h31

Estreia. Michael Portillo conduz uma série documental que viaja pelo mundo a partilhar histórias de comboios e a avaliar o impacto dos caminhos-de-ferro em várias áreas da sociedade, desde que a primeira composição se fez à linha. Política e Turismo são os temas dos dois primeiros episódios. Os próximos – emitidos em dose dupla, à segunda-feira – debruçam-se sobre Economia, Nações, Cultura, Imperialismo, Guerra, Revolução, Lei e Ordem e Realeza.

INFANTIL

Bingo e Rolly

Disney Junior, 15h05

Novos episódios. Bingo e Rolly são dois cachorrinhos pug que gostam de brincar, escavar, roer e viajar. Cada episódio é uma aventura motivada pela vontade de ajudar o dono, um bem-disposto inventor, num qualquer problema. Com a ajuda de gadgets e amigos, vão em missões por diversas paragens, com canções pelo caminho.