Homem procurado pela Interpol detido em Lisboa

Detenção ocorreu no sábado no Aeroporto de Lisboa quando o cidadão estrangeiro chegava de um voo de Istambul.

Um homem com mandado de detenção internacional emitido pela Interpol por tráfico de droga, branqueamento de capitais e posse de arma proibida foi detido no sábado no Aeroporto de Lisboa, anunciou este domingo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Segundo o SEF, a detenção ocorreu no sábado no Aeroporto de Lisboa quando o cidadão estrangeiro chegava de um voo de Istambul (Turquia) e se apresentou no controlo de fronteira com um documento de identificação emitido pelo Reino Unido.

“Após recolha dos dados biométricos e efectuadas consultas às bases de dados à disposição do SEF, disparou um alerta positivo sobre indivíduo na base de dados da Interpol (…). Além da confirmação da nacionalidade do cidadão, verificou-se ainda que sob o mesmo pendia um mandado de detenção internacional, que determina a apresentação do mesmo junto do Tribunal da Relação, no prazo de 48 horas”, lê-se no comunicado do SEF enviado à comunicação social.

O cidadão detido integra a lista de criminosos mais procurados no país de onde é nacional, sendo arguido em processos-crime pela prática de ilícitos, como tráfico de drogas, branqueamento de capitais e posse de arma proibida.