Falta de professores: “É um problema de gestão de recursos”

Foi ministra da Educação entre 2005 e 2009. Foi no seu mandato que os alunos do 1.º ciclo passaram a ter escola a tempo inteiro, que o ensino do Inglês chegou aos primeiros anos do ensino básico, que se apostou na obrigatoriedade de concluir o ensino secundário ou de permanecer na escola até aos 18 anos. A avaliação dos professores foi a decisão mais polémica e aquela que mais rios de tinta fez correr; levou os docentes à rua em manifestações e fez nascer os blogues dos professores que a contestavam. Mais de uma década passada, os docentes acusam-na de ter denegrido a sua profissão. Leia-se a última crónica do professor universitário Santana Castilho no PÚBLICO em que afirma que Maria de Lurdes Rodrigues “tornou a docência num inferno e dilacerou a vida dos professores”.