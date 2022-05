Rio acusa PS de ainda não ter recuperado país da queda que “provocou com bancarrota”

O presidente do PSD acusou neste domingo o PS de ainda não ter recuperado o país da “queda que ele próprio provocou com a bancarrota para que atirou Portugal”, considerando que se tem perdido “muito tempo” com a governação socialista.

Numa publicação na rede social Twitter, Rui Rio responde a uma outra feita por António Costa, horas antes, em que o primeiro-ministro assegura que o Governo vai prosseguir o objectivo de reforço do peso dos salários no PIB para a média europeia, acompanhando o texto de um gráfico onde se vê a evolução crescente desse peso nos últimos anos, depois de uma queda a partir de 2011.

“O gráfico do peso dos salários no PIB que o sr. primeiro-ministro aqui publica é ilustrativo: em seis anos de governação, o PS ainda não conseguiu recuperar totalmente a queda que ele próprio provocou com a bancarrota para que atirou Portugal. É muito o tempo que temos perdido com o PS a governar”, acusa Rio.

No gráfico publicado pelo primeiro-ministro sobre o peso das remunerações no Produto Interno Bruto (PIB), é destacado que, entre 2016 e 2021, anos em que António Costa liderou o Governo do país, houve um crescimento em Portugal de 17,5% desse indicador e uma aproximação em relação à média da zona euro. No entanto, é possível também perceber que foi a partir de 2011 - ano em que Portugal pediu ajuda externa à troika - que o peso das remunerações no PIB em Portugal se afastou ainda mais da média europeia e que em 2021 ainda não voltou ao ponto em que se estava naquele ano.

No quadro publicado pelo primeiro-ministro, prevê-se ainda que entre 2022 e 2026 o crescimento do peso das remunerações no PIB seja em Portugal de 20%, atingindo-se no final da legislatura uma convergência com a zona euro neste indicador. O pedido de ajuda externa foi feito em Abril de 2011 pelo Governo PS liderado por José Sócrates, que se demitiu, tendo-se seguido um executivo PSD/CDS-PP que governou entre 2011 e 2015.

Luís Montenegro avisa que 2023 será um ano de “grandes dificuldades"

Ainda no PSD, o candidato à liderança do partido Luís Montenegro saudou as comemorações do 1.º de Maio, mas alertou que o próximo ano será de “grandes dificuldades” e acusou o Governo de estar de “braços caídos”.

Num vídeo colocado nas suas redes sociais, Montenegro afirma que “este é um ano de grandes dificuldades e grandes desafios também. Dificuldades, porque estamos com uma taxa de inflação muito grande, galopante mesmo, e os salários estão muito longe de acompanhar essa subida”, apontou.

O antigo líder parlamentar afirmou que “os portugueses estão a perder poder de compra e vão sofrer muito nas suas vidas”, incluindo no acesso a bens essenciais, ao cabaz alimentar, à electricidade e aos combustíveis. “E temos um Governo que não encontra resposta para isto, que está de braços caídos. Que nem sequer faz repercutir nos trabalhadores o efeito do aumento da carga fiscal por via precisamente da inflação”, critica.

Ainda assim, Montenegro termina a mensagem dizendo querer transmitir “esperança, ao contrário daquilo que o Governo tem para oferecer”.