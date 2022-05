Esquerda quer valorizar salários e PCP avisa que a resposta está na luta dos trabalhadores

O PS, o Bloco e o PCP defenderam hoje a necessidade de valorização do trabalho e dos salários, com os dois últimos partidos a insistirem na importância de os salários serem aumentados de forma a compensar a subida da inflação, mas também de os horários de trabalho serem respeitados. O líder comunista vincou mesmo que a resposta ao aumento de preços “não é com subsídios aqui ou acolá; resolve-se com a valorização dos salários e dos trabalhadores”.