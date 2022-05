Com “o dia e a noite” lá dentro, renovou-se uma casa para habitar simplesmente

É na zona do Foco, na cidade do Porto, que se localiza o mais recente trabalho do gabinete de arquitectura Pablo Pita, fundado por Pablo Rebelo e Pedro Pita. O atelier foi chamado a intervir numa habitação de forma a satisfazer as “necessidades” dos novos ocupantes – uma família de quatro pessoas. “O projecto centrou-se principalmente numa ideia de simplificação”, explica Pablo. “Originalmente tratava-se de uma habitação com uma lógica excessivamente compartimentada, que não se adequava nada às necessidades dos novos ocupantes, que procuravam uma lógica mais aberta e informal de habitar.”

Para alcançar esse objectivo, o arquitecto recorreu à “criação de espaços contínuos, visualmente interligados” entre si, opondo-se à estrutura tradicional do apartamento, que tinha uma divisão muito “marcada” dos espaços. “A casa tem dois momentos, o dia e a noite, e um núcleo central no meio, que faz a transição entre os dois momentos, ajudando a resguardar a zona dos quartos. A área social é contínua e a soma de diferentes áreas, desde a zona de brincar até à cozinha. [Os espaços] ficam todos interligados visualmente”, diz Pablo Rebelo.

O arquitecto acrescenta que a “expressão neutra e intemporal” dos materiais utilizados “reforça a ideia de simplificação”. “Há muito uso do branco, do pinho no pavimento e da bétula no móvel central e esta neutralidade confronta-se com uma peça central preta que fizemos em ardósia, que marca o espaço da cozinha através desse elemento diferenciador dentro dessa lógica mais neutra.”

Apesar da “exigência e desafio” que foi “transformar um espaço num período de pandemia” – a remodelação começou no início de 2021 e terminou em Abril desse ano –, Pablo Rebelo diz que os novos moradores estão muito satisfeitos e que a habitação “correspondeu às expectativas e às necessidades que tinham”. “A premissa aqui era ter uma habitação com uma lógica mais informal e de espaços contínuos e foi isso que foi obtido.”

