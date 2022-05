E o vosso 25 de Abril?

No peso dos dias, e do fel político, esquecemo-nos que democracia é prazer. O 25 de Abril de segunda-feira, nas ruas, devolveu-nos isso.

Como resquício, cinismo, reactividade. É assim que a política é encarada por tanta gente. Vê-se isso no quotidiano. Nos corredores do poder. No espaço público. Nas representações artísticas. Nestes tempos de incertezas, guerras e desigualdades, vai sendo raro experimentar a política como conduta de prazer na possibilidade de transformação do mundo. A celebração do 25 de Abril tem sido um desses raros momentos em que em Portugal se entrevê ainda essa latência orgânica da política.