A ambiguidade do aumento extraordinário das pensões

Não sei, e julgo que ninguém saberá, quantos votos o PS obteve nas últimas eleições legislativas a coberto da promessa do aumento extraordinário das pensões de 10 euros. Ignoro, tão pouco, se tal aliciante promessa - não seguida pelo outro presumível partido candidato à vitória eleitoral e tendo alavancado o voto útil à causa por simpatizantes de outros partidos - não terá sido determinante para a maioria absoluta.

Só sei, isso sim, que, pelo menos durante a discussão na generalidade do OE2022, na ausência de observação crítica dos partidos e até pela falsa informação veiculada por outro jornal no passado dia 28, o Governo, já desnecessária a ambiguidade, deveria esclarecer publicamente que o aumento extraordinário e retroactivo das pensões a pagar não é de 10 euros, mas sim apenas a diferença entre o valor do aumento que já foi pago desde Janeiro e os 10 euros.

Podia, de igual modo, pormenorizar que a actualização não termina necessariamente nos 1108 euros, pois se assim fosse um beneficiário dessa pensão passaria a receber mais do que aquele que usufrui de 1109 euros.

Eduardo Mendes Fonseca, Lisboa

"Proibido por inconveniente"

“Só existe aquilo que o público sabe que existe” (Salazar) O título em epígrafe é o da exposição patrocinada pelo Arquivo Ephemera e a citação inscrita no seu catálogo. Bem-apresentado, tem um prefácio redigido com mestria e clarividência, pelo mentor da exposição, José Pacheco Pereira. No dia 25 de Abril, não consegui entrar e dizem-me que a exposição já tinha sido visitada por mais de 7000 pessoas. É obra! Os materiais censurados que podem ver são: cartas, ofícios da censura, livros, jornais. Todos eles têm uma carga censória, onde se caracteriza a nostalgia perversa da ditadura fascista. Nos livros, foram visados: Miguel Torga, Vergílio Ferreira, Bernardo Santareno, Alves Redol ou Orlando Costa entre outros. Ao contrário da voz popular, os censores não eram analfabetos mas exigentes por respeitinho de cabeça baixa e implacáveis com o lápis azul a destruir a criação, fosse qual fosse, em nome do “sacrossanto bem comum"(!). Para desarmar os cripto-fascistas de cá do burgo que dizem haver overdose de corrupção, sem nunca levantarem uma ponta do véu da corrupção instalada antes do 25 de Abril. Escrevi no Livro de Honra a minha homenagem. Vida Longa à Ephemera e a quem a trabalha!, deixei escrito. Merecem.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Verdadeiramente quem é Putin?

O ex-oligarca russo Michail Khodorkovski, que foi chefe do Banco Menatep e do grupo petrolífero Yukos, chegou a ser o homem mais rico da Rússia antes de se converter num opositor de Vladimir Putin. Ora, por ser um declarado opositor e não concordar com as ideias e a política de Putin foi considerado um agente subversivo e persona non grata, tendo sido encarcerado numa prisão siberiana durante dez anos. Foi libertado em 2013. Actualmente vive exilado em Londres, ocupando-se da sua ONG Open Russia. Recentemente tive acesso a uma entrevista de Khodorkovski dada a um jornal britânico e ao referir-se a Putin fez uma analogia com a máfia, afirmando que “Putin sempre foi um gangster a cargo de uma banda de mafiosos e congeminou a invasão da Ucrânia sob o pretexto de levar a cabo uma operação militar especial”. Esta caracterização de Putin da parte de um ex-oligarca só vem confirmar a magnitude arrasadora da “operação militar especial” em todo o seu cinismo, hipocrisia, mentira e mortandade.

Vêm a propósito as palavras de Arkadii Vaskberg, um periodista russo autor do livro The Russian Mafia, para quem “a máfia é todo o sistema de poder soviético, todas as suas manifestações ideológicas, políticas, económicas e administrativas”. Também Garri Kasparov, o mestre do xadrez, considera que” a máfia russa em questões fundamentais actua às ordens dos superiores e na cúspide está Vladimir Putin”. Verdadeiramente quem é Putin? Será um dirigente desequilibrado que pretende restabelecer a Rússia imperial apoiado por uma estrutura de poder mafiosa?

António Cândido Miguéis, Vila Real