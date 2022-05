O eterno Agosto de Elon Musk

“Deixem-me falar-vos dos muito ricos: eles são diferentes de nós”, escreveu F. Scott Fitzgerald num conto sobre os muito ricos. Depois de uma década a remoer o assunto, Hemingway citou a frase em As Neves do Kilimanjaro e colocou a resposta na boca do narrador: “Pois são: têm mais dinheiro.” Embora protegida pelos protocolos da literatura, a tirada pertence a outro reino: na brevidade contra-aforística, no antagonismo impulsivo, no modo como verte numa piada uma aparente diluição de senso comum para reduzir um tema inteiro ao ridículo, tem todas as propriedades formais de um tweet.