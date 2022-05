Rússia acusa Roménia de vender armas à Ucrânia em troca de cereais e cabeças de gado

O chefe do Centro de Controlo de Defesa Nacional da Rússia acusou a Ucrânia e a Roménia de andarem a fazer negócios de armas em troca de cereais e cabeças de gado. Segundo o coronel Mikhail Mizintsev, o Governo ucraniano exportou cerca de 20 milhões de toneladas de cereais e cabeças de gado para a Roménia em troca de armas e munições para o seu exército.

“Segundo os dados disponíveis, as autoridades ucranianas organizavam diariamente uma exportação maciça por estrada e caminho-de-ferro, assim como batelões desde o porto de Izmail pelo Danúbio, de cereais, milho, oleaginosas e cabeças de gado para a Roménia”, explicou.

De acordo com a agência de notícias russa TASS, Mizintsev sublinhou que estas acções foram realizadas apesar da “escassez aguda de alimentos para a sua própria população”, bem como da ausência de cereais para a campanha de plantio da Primavera no país.

No sábado passado, o ministro da Política Agrária da Ucrânia, Mikola Solski​, denunciou que as forças russas roubaram “centenas de milhares de toneladas” de cereais dos territórios ucranianos ocupados.

Solski adiantou à televisão estatal ucraniana que os agricultores nas áreas ocupadas denunciaram que foram obrigados a exportar a sua produção para a Rússia. “É um roubo flagrante, e está a acontecer em todos os lugares nos territórios ocupados. Nas últimas duas semanas, ainda se registou um aumento”, denunciou.

A Organização Mundial do Comércio (OMC) reviu em baixa a sua estimativa de crescimento do PIB e do volume do comércio mundial de mercadorias e salientou que as perspectivas para a economia mundial “estão mais sombrias”.

Nesse sentido, a OMC alertou que a interrupção da exportação de cereais através dos portos do Mar Negro “pode ​​trazer consequências terríveis para a segurança alimentar dos países pobres”, tendo em conta que “a Ucrânia é o celeiro da Europa” e “um dos principais produtores de cereais do mundo”.