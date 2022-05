Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

ONU confirmou estar a realizar “operação de passagem segura” para civis que se encontravam na fábrica Azovstal, em Mariupol. Russos dizem que quase meia centena de civis abandonaram a área residencial junto à siderúrgica. UE está inclinada a banir as importações de petróleo russo num sexto pacote de sanções ao país invasor. Um resumo em actualização ao longo do dia.

▶ Dois grupos de civis, que perfazem um total de quase meia centena de pessoas, abandonaram este domingo a área residencial junto à siderúrgica Azovstal, na cidade de Mariupol, de acordo com o Ministério da Defesa russo.

▶ O Papa Francisco descreveu este domingo a guerra na Ucrânia como uma "regressão macabra da humanidade" que o faz “sofrer e chorar”, pedindo que sejam abertos corredores humanitários para retirar as pessoas presas na siderúrgica de Mariupol.

▶ A Organização das Nações Unidas (ONU) confirmou que está a realizar uma "operação de passagem segura” para civis que se encontravam da fábrica Azovstal, disse este domingo um porta-voz da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários. A operação teve início a 29 de Abril e está a ser coordenada pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha, Rússia a Ucrânia.

▶ A Rússia afirmou este domingo que atacou o aeroporto de Odessa, no sul da Ucrânia, com mísseis de alta precisão, para destruir um hangar com armas e munições que o exército ucraniano terá recebido dos Estados Unidos e de países europeus.

▶ A União Europeia inclina-se para banir as importações de petróleo russo até o final do ano, disseram dois diplomatas da UE à agência Reuters, após conversas entre a Comissão Europeia e os estados-membros neste fim-de-semana. Espera-se que um sexto pacote de sanções à Rússia tenha como alvos o petróleo russo, bancos russos e bielorrussos, bem como indivíduos e empresas.

▶ O presidente russo, Vladimir Putin, assinou este domingo um decreto-lei que proíbe os bancos russos de fornecerem a investigadores estrangeiros qualquer informação sobre os seus clientes e transacções. O decreto visa impedir que os “países hostis” solicitem “informações confidenciais que constituam sigilo bancário” em casos de evasão fiscal internacional.

▶ Um avião russo de reconhecimento foi detectado este domingo a violar o espaço aéreo da Dinamarca e o país vai convocar o embaixador da Rússia para explicar o incidente, anunciou o chefe da diplomacia dinamarquesa.

▶ O Governo ucraniano renovou um apelo para que a China se imponha como o principal mediador nas negociações com vista ao fim da invasão da Ucrânia pela Rússia, e para que as autoridades chinesas passem a funcionar como uma garantia de segurança na região.