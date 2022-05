Os fantasmas também morrem

O dicionário diz que indigente é “aquele que vive sem condições de suprir as suas próprias necessidades” e, pensando nele agora, posso garantir-vos que esta seria a definição que melhor lhe teria assentado. Talvez lhe devesse até ter sugerido que exigisse ser tratado assim. Aposto que ele, com o amor que tinha por palavras menos comuns, acabaria por considerar seriamente a proposta. Até porque, e disso tenho a certeza, vivia cansado de todas as alcunhas com que o foram baptizando ao longo dos anos em que fez da rua a sua casa.