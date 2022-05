Roma, de Mourinho, está fora do acesso à Liga dos Campeões

A Roma deixou neste domingo de poder chegar ao top-4 da Liga italiana, ficando, assim, fora da Liga dos Campeões 2022/23. A equipa treinada por José Mourinho empatou (0-0) em casa frente ao Bolonha, resultado que, conjugado com o triunfo da Juventus nesta jornada, deixa a formação da capital a dez pontos do quarto lugar, com apenas nove por conquistar neste campeonato.

Já o Bolonha mantém o 13.º lugar, sem possibilidades de chegar à Europa, mas tranquilo relativamente à permanência na Série A.

Mourinho lançou Rui Patrício no “onze” titular, mas Sérgio Oliveira, castigado, ficou de fora. E foi nessa posição que o médio viu um jogo globalmente equilibrado nas oportunidades de golo e no qual o Bolonha até teve mais bola (quase 60%, mesmo jogando no Olímpico de Roma).

À Roma resta, agora, segurar o lugar de acesso à Liga Europa e, sobretudo, prosperar na recta final da Conference League, cuja segunda mão das meias-finais vai jogar-se na quinta-feira.