Borges e Cabral são os primeiros campeões portugueses de pares do Estoril Open

Nuno Borges e Francisco Cabral sagraram-se neste domingo campeões de pares do Estoril Open em ténis, com um triunfo em dois sets sobre Máximo González e André Göransson, tornando-se na primeira dupla portuguesa a erguer o troféu.

No court central do Clube de Ténis do Estoril, a melhor dupla portuguesa da actualidade impôs-se ao duo sueco-argentino com os parciais de 6-2 e 6-3, em uma hora e três minutos.

Nuno Borges e Francisco Cabral, ambos nascidos em 1997, receberam um wild card da organização para disputar o quadro principal e, na sua estreia enquanto dupla num torneio do circuito ATP, tornaram-se nos primeiros portugueses a conquistar o título de pares do Estoril Open.