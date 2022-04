Marcas brancas e preços pouco claros

Não devo ser o único que, ao comparar o preço de um produto de marca branca com outro de marca consagrada, fica na dúvida quanto à razão da diferença. É mais barato porque ser intrinsecamente mais fraco, com menor qualidade, ou pela poupança na publicidade, comunicação e construção da imagem de marca?

Notícias recentes sobre alguns processos instaurados pela Autoridade da Concorrência evidenciaram um terceiro factor. Alguns produtos de marca serão mais caros porque as mui dignas, reputadas e consagradas marcas impõem à distribuição preços mínimos a respeitar, devidamente escrutinados. Confesso que passarei a ver as marcas brancas com outro olhar.

Carlos J F Sampaio, Esposende

Outra metáfora

A filocomunista com coluna na última página do PÚBLICO, Carmo Afonso no seu texto de ontem - A inflação, a consolidação orçamental e o horror de ser pobre - atira-se a António Costa e ao seu governo com aquela sua verve sinuosa onde se compraz. E termina com uma metáfora da sua “preclara” autoria, para confirmar a sua tese da “maldade” do Governo socialista, dizendo que este “corre o risco de dar razão aos que lhe chamam socialista. Pode ser que estejam a chamar rameira a uma catequista” (sic). Vou “ajudá-la” com mais uma metáfora para enriquecer a sua linguagem: também nós corremos o risco de chamar comunista ao PCP que apoia a Putin e a sua barbárie. Ou, vai daí... talvez seja mesmo isso mesmo que o comunismo é ( e não devia ser... ), desde Molotov a Putin, com o Gulag, a Hungria, a Checoslováquia, a Polónia pelo meio...

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Indústria armamentista

A indústria armamentista agradece o apoio da classe política incendiária e da opinião pública encantada com discursos belicistas. A humanidade não aprendeu com as I e II Guerras Mundiais. O mundo não pode ficar à mercê de políticos irresponsáveis. Se a ONU reconhece que falhou na guerra Ucrânia/Rússia chegou a gora de António Guterres demitir-se de uma organização que é um gigantesca máquina burocrática e um monumental sorvedouro de dinheiro. É lamentável que haja refugiados de primeira e de segunda.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Mais do mesmo

Li com espanto o artigo de opinião subscrito por Luis V. de Oliveira e Miguel Cadilhe, sobre a possível regionalização do país (edição de terça-feira). Ambos os notáveis divertem-se a diabolizar António Barreto e Cavaco Silva. Ainda por cima, a sua argumentação é fraca e chata, porque se resume a gráficos e a uma dissertação pretensamente jocosa de um assunto sério. Não vejo, ao longo de uma página de texto, uma argumentação séria sobre o escrito de António Barreto ou a personagem de Cavaco Silva. O artigo centra-se em “nada” ou no spillover (seja lá o que isso for). O que eu gostaria de ver era a explicação credível das naturais vantagens da descentralização. Remetem-nos para o que diz a Europa (que pode ser bom ou mau).

O relatório citado, Cohesion in Europe towards 2050, pode ser uma fonte de bom ou mau ensinamento mas atirar para os leitores do PÚBLICO com a tarefa de ir estudar relatórios, livros ou outros documentos, em vez de se fazer uma argumentação sólida dos princípios que defendem, é que talvez seja de uma vulgaridade ofensiva. Embora tenha o maior respeito pelas opiniões dos outros, sou mais sensível ao desempenho dos nossos governantes e apoiantes do que aos comentadores.

Fernando Raposo de Magalhães, Lisboa

Guterres tinha razão

Guterres tinha razão em hesitar ir a Moscovo. E fez a viagem empurrado pela opinião pública. Aconteceu o que era previsível. Foi exposto na roda do Kremlin, aquela mesa de seis metros onde Putin põe em respeito aqueles de quem desconfia. Exibiu o seu “urso” domado, primeiro pela mão do seu ministro Lavrov e depois sentou-o na sua frente a uma distância cautelosa para lhe expor a sua versão dos acontecimentos. E Guterres e a ONU tiveram de ouvir respeitosamente.

As limitações desta diligência ficaram evidentes logo no objectivo definido, que não era mediar uma paz duradoura, mas negociar corredores humanitários. Objectivo louvável mas que revela bem que não é possível ainda negociar a paz. Bem fez o Vaticano, cuja diplomacia é historicamente conhecida pela sua habilidade, que se recusou a intervir, como disse o Papa: “Para quê ir a Kiev, se a guerra continua no dia seguinte?” Guterres nem a isso teve direito, porque Putin lhe mandou recado para Kiev sob a forma de mísseis que caíram na cidade logo depois do encontro com Zelenskii e quando ainda estava na cidade.

José Pombal, Vila Nova de Gaia