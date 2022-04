O 25 de Abril e a celebração da democracia em Portugal

Como cidadã ucraniana e democrata, com o privilégio de estar investida em funções diplomáticas em Portugal, só tenho ganho cada vez maior admiração pela histórica data do 25 de Abril, dia em que os democratas portugueses de todos os quadrantes políticos celebram o derrube da ditadura fascista – a mais longa e antiga ditadura da Europa Ocidental em 1974 – às mãos dos capitães de Abril. Estes jovens militares revolucionários corresponderam aos anseios da maioria do povo português que desejava e sonhava com essa libertação, com o fim da censura, das perseguições, das prisões da polícia política e das guerras coloniais, abraçando entusiasticamente uma transição para um regime novo e democrático.