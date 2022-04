Papa: “Há um problema: esta perna não está bem, não funciona, e o médico pediu-me para não andar”

O Papa Francisco disse este sábado, no Vaticano, a um grupo de fiéis ter um problema numa perna e que foi aconselhado por um médico a não caminhar.

O líder da Igreja Católica pediu desculpa a um grupo de peregrinos da Eslováquia por ter de os receber sentados por causa do seu problema de saúde. “Agora, vou abençoar-vos e rezaremos juntos para que o Senhor vos abençoe a todos. E depois saudar-vos-ei, mas há um problema: esta perna não está bem, não funciona, e o médico pediu-me para não andar”, disse Francisco a sorrir, citado pela agência EFE.

O Papa Francisco acrescentou: “Eu gosto de andar, mas desta vez tenho de obedecer ao médico. Por isso, vou pedir-lhe que faça o sacrifício de subir as escadas e vou cumprimentá-lo aqui, sentado. É uma humilhação, mas eu ofereço-a pelo vosso país”.

O pontífice de 85 anos sofre de um problema na perna direita que o faz coxear e impede de pé durante longos períodos de tempo.

Nas últimas semanas, Francisco suspendeu a sua agenda durante alguns dias para se submeter a exames médicos. O problema, recorda a EFE, obrigou-o a mudar alguns ritos durante a Semana Santa, tais como a prostração na basílica do Vaticano na Sexta-feira Santa. Foi também impedido de presidir à Quarta-feira de Cinzas.

A 25 de Fevereiro, a Santa Sé confirmou que Francisco sofria de gonalgia aguda, uma dor no joelho. Mais descanso, recomendaram-lhe os médicos. No início de Abril, na viagem apostólica que fez a Malta, não pôde descer as escadas do avião pela primeira vez e teve de utilizar um elevador.