Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

As forças russas não conseguiram capturar as três áreas que tinham definido como alvos para este sábado na região do Donbass, segundo as Forças Armadas da Ucrânia. Moscovo tem rejeitado todas as propostas de retirada de soldados e civis ucranianos que permanecem sitiados na fábrica Azovstal, em Mariupol. Um artigo em actualização ao longo deste dia.

▶ Apesar de os ataques continuarem na região do Donbass, as forças russas não conseguiram capturar as três áreas que tinham definido como alvos para este sábado, disse o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia na sua actualização diária.

▶ A Rússia continua com problemas de coordenação táctica na Ucrânia e o seu apoio aéreo é inconsistente, segundo informações divulgadas pelos serviços secretos do Reino Unido. Por esta razão, as suas tropas estão a tentar limitar a invasão e a concentrar geograficamente o poder de combate, avisa.

▶ O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, pediu à NATO e aos Estados Unidos que parem de entregar armas à Ucrânia, se “estiverem realmente interessados em resolver a crise ucraniana”.

▶ A Rússia rejeitou todas as propostas de retirada de soldados e civis ucranianos que permanecem sitiados na fábrica Azovstal, em Mariupol, disse um assessor de Volodimir Zelenskii. “Os russos sabem que há crianças lá dentro, mas continuam a bombardear”, denuncia Mijailo Podoliak.

▶ O exército ucraniano reconquistou uma localidade perto de Kharkiv, depois de esta ter estado sob ocupação russa durante mais de um mês, segundo as autoridades locais. Centenas de civis puderam agora voltar de Kharkiv para a sua terra.