Um debate e um fórum para debater a política da UE fora de portas

A reflexão sobre o futuro da União passa pelo PÚBLICO. A 3 de Maio, Nuno Melo vai conversar com os leitores sobre o papel da UE na guerra na Ucrânia. No dia 6, os eurodeputados João Pimenta Lopes, Manuel Pizarro e Lídia Pereira vão discutir o lugar da União entre os grandes blocos económicos.

Os dias que correm, marcados pela barbárie da guerra e pela polarização das relações internacionais, exigem uma reflexão sobre o caminho que a Europa deve seguir fora de portas. O PÚBLICO vai organizar dois eventos para debater o futuro da política externa da União Europeia (UE).

Primeiro, a 3 de Maio, pelas 12h00, os leitores têm encontro marcado com Nuno Melo, eurodeputado e líder do CDS-PP, que vai ao Fórum Público para discutir o papel da União na guerra da Ucrânia.

“A Europa em tempo de guerra: fronteiras, segurança e estabilidade” é o mote para a discussão que vai ser moderada pelo director-adjunto do PÚBLICO David Pontes. Os leitores vão poder lançar as questões através da plataforma Fórum Público e do Instagram, e a conversa vai ter transmissão na página do PÚBLICO na rede social.

Depois, a 6 de Maio, às 14h00, há um debate com a participação de três deputados no Parlamento Europeu: João Pimenta Lopes do PCP, Manuel Pizarro do PS e Lídia Pereira do PSD. “Diplomacia, Autonomia e Alargamento: o lugar da UE no xadrez dos grandes blocos económicos” é o tema da conversa que vai ser moderada pela jornalista Sónia Sapage, editora-executiva do PÚBLICO, e que poderá ser acompanhada na plataforma Ao Vivo.

O debate vai ser igualmente transmitido no Anfiteatro 7.21 da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade da Beira Interior, na Covilhã, onde vai decorrer também uma conversa entre David Pontes e Liliana Reis, professora e especialista em assuntos europeus, sobre o papel da Europa no contexto mundial.

As iniciativas estão integradas no projecto editorial A Europa Que Queremos, que, tendo como base a Conferência Sobre o Futuro da Europa, tem promovido a discussão sobre o futuro da UE.

Depois da reflexão sobre os valores europeus e a economia da União, o projecto está a debater o papel da UE no mundo. Para antever o debate e o fórum, recorde-se os trabalhos já publicados sobre a urgência da autonomia estratégica em tempo de crise e sobre a necessidade de voltar a discutir a política de alargamento.

Os tempos anormais colocaram a política externa no topo da agenda europeia e a reflexão sobre o futuro da União deve passar por todos. O futuro é agora.