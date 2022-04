Dez ideias para celebrar o amor de mãe

À beira-mar, no museu, na vinha, no palácio, no jardim ou nos ecrãs. Para fazer a festa à mãe, vale tudo e mais um copo de vinho.

À beira-mar, há ir e dançar

Uma “primeira experiência para quem não sabe dançar” ou um “divertimento garantido para quem já sabe”, assegura a organização. E uma excelente tarde de domingo em família, acrescentamos nós, na ressaca do Dia Mundial da Dança (assinalado a 29 de Abril), com a maresia por companheira e à medida das mães que gostam de dar um pezinho. Danças de salão, kizomba e salsa são alguns dos estilos que entram no convite que a Associação Trópico de Dança faz para uma série de aulas ao ar livre, dadas por professores, às quais se juntam bailes livres e exibições. Está marcada para 1 de Maio, na Marina de Oeiras, a partir das 14h15 e até ao pôr-do-sol. Basta aparecer.

A cada mãe, sua experiência (e vinho)

Seja adepta de aventuras ou conversas, goste de arregaçar as mangas ou queira simplesmente relaxar, qualquer mãe tem direito a ser brindada com uma experiência ao seu gosto, harmonizada com um copo de vinho adequado ao seu perfil. Foi com esta crença que a Caminhos Cruzados, produtora de vinhos do Dão, compôs uma carta de quatro sugestões para o dia 1 de Maio. Em Nelas, a Quinta da Teixuga tem à espera da “mãe mais aventureira” um mistério a descobrir nas vinhas, num peddy papper regado por um Clandestino Tinto. No mesmo cenário, um almoço vínico na adega põe à mesa conversas demoradas, recordações partilhadas e histórias contadas ao ritmo de um Reserva Encruzado. A “mãe mais executiva” é desafiada a ser enóloga por um dia, criando o seu próprio vinho (que poderá engarrafar) e provando um Alfrocheiro Tinto. A descontracção em contacto com a natureza está à distância de um piquenique no meio das vinhas, com um Titular Dão Novo. O preço das experiências – a reservar pelo e-mail enoturismo@caminhoscruzados.net – varia entre os 17,50€ e 45€ por pessoa.

Um palácio a estrear

Escadarias e galerias, biblioteca e capela, quartos e salões – tudo rica e exuberantemente ornamentado. Em redor, um parque como só Sintra pode oferecer. Só faltavam as visitas. O Palácio Biester, um “tesouro do século XIX”, abre ao público pela primeira vez. Recuperado mas “intocado no que diz respeito à arquitectura, à decoração e às obras de arte seculares que nele habitam”, garante a nota de imprensa, é “um exemplo notável da arquitectura romântica”. Situado perto da Quinta da Regaleira e com vista privilegiada para o altaneiro Castelo dos Mouro, goza de “um carácter absolutamente comungante com o misticismo transversal à família Biester e à vila”, acrescentam. A partir de 30 de Abril, pode ser visitado todos os dias, das 10h às 20h (entre Novembro e Março, a hora de fecho passará para as 18h30). O bilhete custa 10€, ficando a metade do preço para seniores e para crianças dos seis aos 12 anos; menores de cinco e maiores de 80 não pagam.

Ninho de mimos e música

No Mercado de Santa Clara, em Lisboa, a celebração estende-se a dois dias. A Feira do Mocho monta uma edição especial, a 30 de Abril e 1 de Maio, recheada de mimos e música. Os primeiros podem vir na forma de bijutaria artesanal, exfoliantes naturais, bolos caseiros, vestidos criativos, molhos picantes, azulejos, sabonetes orgânicos ou ilustrações. A música entra em cena pela voz de Vasco Ribeiro, que ali dá um concerto no domingo, às 15h. Organizada em três zonas – uma para produtos gourmet, outra para marcas de autor e artista, e outra para artigos transformados ou em segunda mão –, a feira orgulha-se de se dedicar exclusivamente “à promoção de produtos criativos realizados pelos próprios criadores, que demonstrem ser inovadores e possam trazer uma oferta nova aos consumidores”. As suas peças estão também disponíveis no Ninho do Mocho, a montra online da feira, onde pode perfeitamente eclodir a prenda ideal.

Mimos para a mãe a para a cria

A fazer oito meses, três crias de leão-africano estão prontas para mostrar o focinho aos visitantes do Jardim Zoológico de Lisboa. Classificada como “vulnerável” pela União Internacional para a Conservação da Natureza, a espécie é o alvo de todas as atenções no fim-de-semana do Dia da Mãe, com o zoo a partilhar momentos como o “pequeno-almoço” das crias com a sua mãe ou uma Animal Talk com curiosidades sobre estes animais. Os bilhetes-família estão disponíveis no Clube Fashion, com preços entre 55€ e 70€.

Tal mãe, tal Frida

No mundo de figuras icónicas, tal como no das mães, o legado sobrevive à pessoa. Celebrando a efeméride, mas também as mulheres que nos inspiram pela garra, cor e amor com que vivem a vida, vale a pena visitar a exposição Frida Kahlo, a Vida de Um Ícone, patente no Centro de Congressos da Alfândega do Porto. Em formato imersivo, com o cunho do ateliê Ocubo, em parceria com a Fundação Frida Kahlo Corporation, a galeria Ideal Barcelona e o estúdio Layers of Reality, dá-se a conhecer a vida e a obra da artista mexicana, sem reproduções de pinturas, mas com imagens de filmes, colecções de fotografias, música, realidade virtual, animações holográficas, videomapping e instalações artísticas. A experiência está patente até 30 de Junho e pode ser visitada de quarta a domingo, das 14h30 às 19h30, pelo preço de 14€ (12€ para crianças dos quatro aos 11 anos, estudantes e seniores; grátis até aos três anos).

Encontros no museu

No Porto, o Museu Nacional Soares dos Reis propõe uma visita em família. Com o espaço encerrado ao público no domingo, 1 de Maio, a actividade é antecipada para sábado, entre as 10h30 e as 12h30, e passa as vistas pela exposição temporária Seja Dia Seja Noite Pouco Importa – que reúne pinturas, desenhos e fotografias de André Gomes e Pedro Calapez em diálogo com as obras de Artur Loureiro ali expostas –, convidando ainda os mais novos (entre os seis e os 12 anos), a participar em exercícios de pintura inspirados na colecção. O Jardim das Camélias, o Velódromo Rainha D. Amélia, a mostra Depositorium 2 e a casula adquirida por D. Frei José Maria da Fonseca e Évora (Peça do Mês), são outros dos pontos no mapa. A entrada é livre.

Plantar e cuidar

No Museu do Oriente, em Lisboa, há chá, especiarias e arte bonsai para dar mais cor e sabor ao dia-a-dia das mães (e não só). O ciclo de workshops começa a 7 de Maio, com Bonsai II - Estética e Cultivo, que ensina técnicas como poda, aramação ou transplante, a par de curiosidades de cada espécie (das 10h às 18h, 65€), e Especiarias, que se centra na história e nas aplicações tradicionais culinárias, mas também no uso terapêutico das plantas (das 14h às 18h, 40€). Para 14 de Maio está reservado um Curso de Chá, que reúne “as características botânicas dos diversos tipos de chá, o seu cultivo e processamento, as propriedades e benefícios, bem como os métodos de preparação”, explicam na nota de apresentação, terminando com uma prova (das 14h às 18h, 40€). Mais informações e inscrições no site da Fundação Oriente.

Mães à prova de tudo e mais um copo de vinho

A ViniPortugal - Associação Interprofissional do Vinho faz a festa na Sala de Provas de Lisboa e do Porto, com um programa “relaxante e inesquecível” para todas as mães que “gostam de um bom copo de vinho”. Além de provas temáticas, há também “um serviço de garrafeira com dezenas de vinhos de todas as regiões portuguesas”, à medida do palato de cada uma. A experiência está marcada para 1 de Maio, entre as 11h e as 19h (Lisboa, Ala Poente do Terreiro do Paço, reservas em 21 342 0690, provas.salalisboa@viniportugal.pt) e as 12h e as 20h (Porto, Rua das Flores, 223 323 072, provas.salaporto@viniportugal).

Conta-me como a conheceste

Foi com a narração de como conheceu a mãe dos seus filhos que Ted Mosby (Josh Radnor) entreteve milhões de espectadores durante as nove temporadas de histórias-dentro-da-história de Foi Assim Que Aconteceu (How I Met Your Mother no título original), a sitcom que esteve para os anos 2000 quase como Friends esteve para os 1990. Neste domingo, no Fox Comedy, Ted e os seus amigos Marshall (Jason Segel), Lily (Alyson Hannigan), Barney (Neil Patrick Harris) e Robin (Cobie Smulders) protagonizam o Especial Dia da Mãe. Em causa está “uma maratona dos dez episódios mais épicos” da série, anuncia o canal. A eleição coube aos fãs, através das redes sociais. Começa às 16h35 e termina às 20h30, hora em que o protagonismo se transfere para outro progenitor. Foi Assim Que Aconteceu… Com o Teu Pai tem aqui honras de antestreia, dias antes de chegar à plataforma de streaming Disney+ (a 11 de Maio). É exibido o episódio-piloto deste spin-off em que Kim Cattrall empresta a voz à “mãe do futuro” que, em 2050, conta ao filho como conheceu o pai dele em 2022, quando era uma jovem fotógrafa em Nova Iorque (interpretada por Hilary Duff).