Serviços mínimos garantem triunfo do Benfica

O Benfica venceu neste sábado o Marítimo, no Funchal, por 1-0, graças a um golo de Darwin, logo no segundo minuto de jogo. Em mais uma exibição sem grande brilho, os “encarnados” cumpriram a obrigação, numa altura da época em que já não têm praticamente nenhum objectivo pelo qual lutar.

Esse é, provavelmente, o maior problema do Benfica neste momento. Motivar uma equipa sem troféus para conquistar não deve ser fácil. Mais. O próprio treinador já confirmou que está de saída. Face a este pântano, os resultados não podem ser brilhantes.

No Funchal, frente ao Marítimo, Nélson Veríssimo optou por colocar gente nova no “onze”. Pelo menos esses têm razões para “mostrar serviço”. E assim, o técnico dos benfiquistas fez entrar na equipa titular Sandro Cruz (uma estreia absoluta do lateral esquerdo) para além de voltar a apostar em Paulo Bernardo, no meio campo. Mais tarde, Veríssimo promoveu outra estreia absoluta na equipa “encarnada": Tiago Gouveia entrou no segundo tempo.

Mas nem este “sangue novo” fez com que a exibição do Benfica convencesse. Valeu um golo “oferecido” pelos madeirenses logo no início da partida, quando Edgar Costa se deixou antecipar por Gil Dias. O benfiquista remata, Paulo Victor defende de forma incompleta e, na recarga, Darwin Núñez cabeceia para o que viria a ser o único golo da partida.