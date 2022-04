Mohammed Salim, descalço no Celtic Park

Segundo as leis do jogo, as chuteiras são obrigatórias numa partida de futebol, tal como uma camisola (com mangas, não pode ser como aquele top dos Camarões em 2002), calções, meias e caneleiras. Se um jogador perder acidentalmente as chuteiras durante um jogo, está obrigado a voltar a calçar-se na primeira interrupção. Mas pode, essencialmente, fazer tudo enquanto estiver descalço, manter a posse de bola, fazer passes e marcar golos. Era assim que jogava Mohammed Salim durante 90 minutos porque era assim que tinha aprendido a jogar numa Índia ainda sob a alçada da coroa britânica. E foi assim, descalço e com os pés enrolados em ligaduras, que jogou durante um piscar de olhos, quando se tornou no primeiro indiano a jogar no futebol europeu.